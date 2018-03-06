Под водочку.

Жителя Невьянска обвиняют в жестоком убийстве собаки. Уголовное дело (ч.1 ст.245 УК РФ) направлено в мировой суд.

Как сообщили "Уралинфомбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, нетрезвый 32-летний мужчина решил съесть Тайсона - среднеазиатскую овчарку знакомого. Он избил пса колуном, а затем порезал ему шею. Животное умерло в мучениях.

Подсудимому грозит до одного года лишения свободы или исправительные работы.