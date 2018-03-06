×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Челябинский облсуд ужесточил приговор пожилому душегубу05 марта в 16:31

  • Текст

"Утяжелив" статью.

Челябинский облсуд ужесточил приговор пенсионеру, который зарезал приятеля.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе южноуральской прокуратуры, преступление было совершено в январе 2015 года в Копейске. Между двумя приятелями во время застолья разгорелся конфликт. Один из них схватился за нож и ударил собутыльника в грудь и живот. Потерпевший скончался.

Органы предварительного следствия пришли к выводу, что было совершено убийство. Однако Копейский горсуд счел, что подсудимый превысил необходимую оборону и назначил ему 1,5 года колонии-поселения.

Гособвинитель обжаловал приговор. В конечном счете Челябинский облсуд "утяжелил" статью и отправил пенсионера в колонию строгого режима на 7 лет.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Размышления с предвыборным утюгом

Размышления с предвыборным утюгом

О явке и смысле выбора.

"Дочке" Пумпянского отдали землю даром

"Дочке" Пумпянского отдали землю даром

Под рекламу.

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

"Из ума выжила".

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×