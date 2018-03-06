"Утяжелив" статью.

Челябинский облсуд ужесточил приговор пенсионеру, который зарезал приятеля.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе южноуральской прокуратуры, преступление было совершено в январе 2015 года в Копейске. Между двумя приятелями во время застолья разгорелся конфликт. Один из них схватился за нож и ударил собутыльника в грудь и живот. Потерпевший скончался.

Органы предварительного следствия пришли к выводу, что было совершено убийство. Однако Копейский горсуд счел, что подсудимый превысил необходимую оборону и назначил ему 1,5 года колонии-поселения.

Гособвинитель обжаловал приговор. В конечном счете Челябинский облсуд "утяжелил" статью и отправил пенсионера в колонию строгого режима на 7 лет.