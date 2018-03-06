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Пожилой челябинец едва не зарезал сына05 марта в 18:24

  • Текст

Его задержали.

В Челябинске задержали 70-летнего местного жителя, который едва не зарезал сына.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе южноуральского управления Росгвардии, инцидент произошел ранним утром 4 марта. Родственники выпивали, и разгорелась ссора. Пенсионер схватился за нож.

Пострадавшего госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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