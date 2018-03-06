Его признали виновным в гибели женщины.

Березовский горсуд признал 33-летнего местного жителя виновным в гибели женщины в ДТП. Мужчина проведет 3,5 года в колонии-поселении, а также заплатит штраф в размере 400 тысяч рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Авария произошла 1 октября 2017 года на улице Кирова. Пьяный водитель Nissan X-Trail на подъезде к улице Пушкина пошел на обгон, однако не справился с управлением. Внедорожник вынесло с проезжей части на остановочный комплекс, рядом с которым был припаркован Suzuki Grand Vitara. Последний от удара отлетел на 71-летнюю женщину, покупавшую в киоске хлеб. Она скончалась на месте.

Виновник аварии был госпитализирован с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и ссадинами.

Следует отметить, что Nissan принадлежит отцу подсудимого. В роковой день того не было в городе.

Приговор суда в силу еще не вступил.

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