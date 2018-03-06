Он заплатит 4 миллиона.

6 марта суд вынес приговор 52-летнему экс-милиционеру из Новосибирска Евгению Чуплинскому, признав его виновным в убийстве 19 женщин. Мужчину отправили в колонию особого режима до конца жизни, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры. Кроме того, Чуплинский заплатит в пользу четырех потерпевших по 1 миллиону рублей.

По данным следствия, бывший силовик совершал преступления с осени 1998-го до июня 2005 года. Его жертвами становились путаны, которых он увозил в безлюдные места. С одними Чуплинский вступал в близость, других сразу провоцировал на конфликт и убивал. Трупы он расчленял, а части прятал в разных концах города и области. Личности 11 убитых до сих пор не установлены.

Выйти на след злоумышленника удалось лишь в 2016 году, благодаря современным молекулярно-генетическим исследованиям. Экспертиза выявила биологический материал Чуплинского на одном из предметов одежды его жертвы.

Изначально экс-милиционер заключил досудебное соглашение и признался в содеянном. Однако по окончании предварительного следствия от своих показаний он отказался. На суде мужчина заявил, что оговорил себя.

В конце февраля 2018 года присяжные заседатели признали Чуплинского виновным и не заслуживающим снисхождения.