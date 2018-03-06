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На пассажира екатеринбургского авиарейса завели уголовкуСегодня в 11:54

За хулиганство на борту.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство" в отношении гражданина Казахстана, летевшего на отдых в Пхукет из Екатеринбурга.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР, 19-20 февраля 2018 года выпивший мужчина, находясь на борту авиакомпании AZUR air, ругался нецензурной бранью и конфликтовал с бортпроводниками и попутчиками. Члены экипажа и пассажиры пытались утихомирить буяна, но тот не реагировал на замечания.

"В последнее время участились случаи недопустимого поведения так называемых авиадебоширов. Иногда эти люди выбирают своими жертвами сотрудников авиакомпаний и полиции. Подобным поведением ставится под угрозу безопасность пассажиров. С целью предотвращения возможных трагедий Следственный комитет России продолжит принципиально реагировать на все случаи неправомерного поведения граждан, провоцирующих нарушение правил безопасности на борту воздушного судна", - подчеркнули в ведомстве.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
был опыт Сегодня в 12:11

Меня вот что поразило при последнем моём полёте, хотя он был уже лет 8 тому назад. Короче, я в самолетах никогда не ем. А тут так вышло, возвращалась домой, а перед этим практически два дня просто не ела, так вышло, некогда было, стрессовая ситуация и всё такое, в глотку ничего не лезло. . А тут - дали в самолёте поесть. Я подумала, что всё равно скоро дома буду и вроде как уже в самолёте и ничего плохого не случится, можно и поесть. Ела, так, как мне казалось, в обычном темпе, но наслаждаясь едой, может быть даже медленнее, чем обычно, когда надо срочно пожрать на обеденном перерыве. И вдруг...блин, заметила, как рядом стоит стюардесса, еле сдерживая ненависть и ярость, она просто тупо стояла рядом, немного позади моего кресла, и ждала, когда я поем, чтобы забрать тарелку, а я её не заметила сразу, а её лицо было просто перекошено от ненависти ко мне. Ну нифига себе, люди всё сожрали так быстро, с такой скоростью, что я точно не смогла бы за ними угнаться. Вот и получается, что тоже мог быть конфликт, она точно думала, что я над ней типа издеваюсь, что спецаильно так медленно ела. Ей ведь и в голову такое не могло придти, что после 2-х дневной голодовки человек наслаждается едой и смакует каждый кусочек еды.

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