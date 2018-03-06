За хулиганство на борту.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство" в отношении гражданина Казахстана, летевшего на отдых в Пхукет из Екатеринбурга.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР, 19-20 февраля 2018 года выпивший мужчина, находясь на борту авиакомпании AZUR air, ругался нецензурной бранью и конфликтовал с бортпроводниками и попутчиками. Члены экипажа и пассажиры пытались утихомирить буяна, но тот не реагировал на замечания.

"В последнее время участились случаи недопустимого поведения так называемых авиадебоширов. Иногда эти люди выбирают своими жертвами сотрудников авиакомпаний и полиции. Подобным поведением ставится под угрозу безопасность пассажиров. С целью предотвращения возможных трагедий Следственный комитет России продолжит принципиально реагировать на все случаи неправомерного поведения граждан, провоцирующих нарушение правил безопасности на борту воздушного судна", - подчеркнули в ведомстве.