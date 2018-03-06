×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Тоболяка будут судить за кровавую расправу в Новый годСегодня в 12:03

  • Текст

В общежитии.

Сыщики завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Тобольска, который обвиняется в убийстве и покушении на убийство. После того, как прокурор утвердит обвинительное заключение, материалы будут направлены в суд. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

По данным следствия, преступление было совершено днем 1 января 2018 года. Обвиняемый поругался в коридоре общежития с 31-летним мужчиной, с которым не был знаком. Оба были пьяны. В ходе конфликта молодой человек избил оппонента и трижды пырнул его ножом.

Свидетелем расправы стала 47-летняя знакомая потерпевшего. Она получила четыре ножевых ранения. Пострадавших госпитализировали. Спустя некоторое время женщина скончалась.

Злоумышленника задержали по горячим следам.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Размышления с предвыборным утюгом

Размышления с предвыборным утюгом

О явке и смысле выбора.

"Дочке" Пумпянского отдали землю даром

"Дочке" Пумпянского отдали землю даром

Под рекламу.

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

"Из ума выжила".

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×