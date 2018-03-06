В общежитии.

Сыщики завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Тобольска, который обвиняется в убийстве и покушении на убийство. После того, как прокурор утвердит обвинительное заключение, материалы будут направлены в суд. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

По данным следствия, преступление было совершено днем 1 января 2018 года. Обвиняемый поругался в коридоре общежития с 31-летним мужчиной, с которым не был знаком. Оба были пьяны. В ходе конфликта молодой человек избил оппонента и трижды пырнул его ножом.

Свидетелем расправы стала 47-летняя знакомая потерпевшего. Она получила четыре ножевых ранения. Пострадавших госпитализировали. Спустя некоторое время женщина скончалась.

Злоумышленника задержали по горячим следам.