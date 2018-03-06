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Казахстанец избежал тюрьмы за убийство женыСегодня в 12:55

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Его признали невменяемым.

Житель Костанайской области (Казахстан) четырежды ударил ножом супругу на глазах у ребенка. Суд счел, что мужчина совершил убийство, будучи невменяемым, передает "Уралинформбюро".

Трагедия произошла 23 мая 2017 года. Около 3 часов ночи отец семейства порезал жену ножом: от шума в соседней комнате проснулся их ребенок, который и стал первым свидетелем преступления. Женщина скончалась на месте от полученных травм, сообщает Tengrinews.kz.

Судебно-психиатрическая экспертиза выявила, что мужчина страдает хроническим бредовым расстройством. Суд назначил ему принудительное лечение в стационаре.

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