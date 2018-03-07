Требовали продолжения банкета.

Челябинский облсуд вынес приговор двум свердловчанам, признав их виновными в двойном убийстве. Одного из них отправили в колонию строгого режима на 17 лет, другого - на 20. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе инстанции.

Уральцы преступили закон в конце декабря 2016 года. Они выпивали в гостях у нового знакомого. Пожилая мать хозяина квартиры начала выгонять нежданных гостей. Тогда один из них избил женщину и нанес ей множественные ножевые ранения. Аналогичным образом злоумышленники расправились с ее сыном.

С места происшествия мужчины скрылись, прихватив телефоны, деньги и одежду.