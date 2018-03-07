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Забившие приятеля битой южноуральцы отправились в колонию06 марта в 14:52

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Но не все.

Челябинский облсуд вынес приговор трем жителям Пласта (20, 22 и 23 лет), признав их виновными в убийстве. Двое обвиняемых получили по 14 лет колонии строгого режима. Кроме того, они должны заплатить 5 миллионов рублей супруге и матери убитого. Третий злоумышленник отделался 150-тысячным штрафом. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе инстанции.

Преступление было совершено 30 декабря 2016 года. Четверо приятелей выпивали. Во время застолья разгорелся конфликт. Обвиняемые избили хозяина квартиры и отвезли его в безлюдное место, где поочередно наносили мужчине удары по голове бейсбольной битой. После злоумышленники присыпали труп снегом и скрылись с места происшествия.

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