Спьяну.

В суд направлено уголовное дело в отношении 27-летней жительницы Надымского района. Она обвиняется в убийстве сожителя, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Преступление было совершено в ночь на 8 января в селе Ныда. Пьяная обвиняемая в пылу ссоры пырнула возлюбленного ножом в живот. Мужчина скончался на месте. Женщина заклеила его рану лейкопластырем и легла спать.

Свою вину она впоследствии признала и сотрудничала со следствием.