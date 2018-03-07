"Трубы горели": свердловский дальнобойщик пропил часть груза06 марта в 16:53
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На 380 тысяч.
В Тюменском районе осужден водитель из Свердловской области, который присвоил часть доверенного ему груза - 8 металлических труб. 380 тысяч рублей от их продажи мужчина пропил. 28-летнего дальнобойщика приговорили к двум годам лишения свободы условно, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области
10 ноября нарушитель вместе с братом отправился в Лангепас. Он должен был доставить 31 металлическую трубу весом 19 тонн строительной фирме. В тот же день в Тюмени грузовик сломался. Мужчины несколько дней ремонтировали машину и выпивали. 15 ноября деньги закончились. Тогда обвиняемый продал 8 труб. И только 20 ноября оставшуюся часть груза отправили по маршруту на другой машине.
Когда пропажа обнаружилась, обвиняемый заявил, что трубы у него в Тюмени украли. Но позднее во всем признался.
Полиция нашла проданные трубы и вернула строительной фирме.
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