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"Трубы горели": свердловский дальнобойщик пропил часть груза06 марта в 16:53

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На 380 тысяч.

В Тюменском районе осужден водитель из Свердловской области, который присвоил часть доверенного ему груза - 8 металлических труб. 380 тысяч рублей от их продажи мужчина пропил. 28-летнего дальнобойщика приговорили к двум годам лишения свободы условно, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области

10 ноября нарушитель вместе с братом отправился в Лангепас. Он должен был доставить 31 металлическую трубу весом 19 тонн строительной фирме. В тот же день в Тюмени грузовик сломался. Мужчины несколько дней ремонтировали машину и выпивали. 15 ноября деньги закончились. Тогда обвиняемый продал 8 труб. И только 20 ноября оставшуюся часть груза отправили по маршруту на другой машине.

Когда пропажа обнаружилась, обвиняемый заявил, что трубы у него в Тюмени украли. Но позднее во всем признался.

Полиция нашла проданные трубы и вернула строительной фирме.

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