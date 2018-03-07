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В Казахстане осудили 57 боевиков из Сирии06 марта в 17:00

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Еще 68 – под контролем.

В Казахстан из Сирии и Ирака вернулось 125 боевиков и членов их семей. 57 человек уже осуждены, заявил заместитель председателя Комитета нацбезопасности республики Нургали Билисбеков. "Остальные находятся под контролем", – цитирует должностное лицо Sputnik.

По словам Билисбекова, отток боевиков и их родственников в страны исхода связан с тем, что международные террористические организации потерпели поражение в зонах боевых действий.

В основном вернувшиеся в Казахстан люди придерживаются радикальных взглядов. Сотрудники Комитета национальной безопасности работают над их реабилитацией и ведут профилактическую работу.

Стоит отметить, что кабмин страны утвердил проект программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2018-2022 годы. На ее реализацию планируют выделить более 840 миллионов долларов. В такую сумму "выльется" оснащение правоохранителей современной техникой и оружием, а также повышение квалификации сотрудников, передает "Уралинформбюро".

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