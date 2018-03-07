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Казахстанский военный избил сослуживца табуреткой06 марта в 17:34

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Из-за старой обиды.

Военный Актауского гарнизона (Казахстан) избил солдата-срочника табуреткой. Пострадавший провел месяц в коме, а его обидчик отделался 4 годами условного срока, передает "Уралинформбюро".

Как следует из материалов дела, инцидент произошел в ноябре 2017 года. Рядовой готовился к вечерней поверке, когда его сослуживец, проходя мимо, внезапно схватил деревянный табурет и ударил молодого человека по голове. Затем обидчик пустил в ход кулаки. По некоторым данным, причиной случившегося стал конфликт, который произошел между солдатами ранее.

Избитый срочник впал в кому: его перевезли в Мангистаускую областную больницу. В себя пострадавший пришел только в декабре, сообщает Sputnik.

Военный суд Актауского гарнизона признал агрессора виновным в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими. Однако к реальному лишению свободы приговаривать не стал.

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