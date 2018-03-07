Решается вопрос об аресте.

В Шадринске по подозрению в убийстве приятеля задержали 42-летнего местного жителя.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, преступление было совершено 3 марта. Двое друзей выпивали дома у одного из них, разгорелась ссора, и обвиняемый дважды ударил собутыльника в грудь ножом. Потерпевший скончался на месте. Агрессор с места происшествия скрылся.

В настоящее время решается вопрос об аресте мужчины. Ему предъявлено обвинение.