В голове.

6 марта 2018 года в столице Урала задержали кассира коммерческого банка из Туринска, подозреваемую в хищении 11 миллионов рублей. Часть пропавших денег изъята, 59-летняя женщина доставлена для проведения следственных действий в дежурную часть

Как сообщил "Уралинформбюро" пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, все это время оперуполномоченные тщательно отрабатывали родственников и знакомых подозреваемой, у которых она могла укрыться. Один них рассказал о "конспиративной" квартиры по улице Лобкова на екатеринбургском Эльмаше. Там и задержали любительницу чужих денег.

"Подозреваемая кается в случившемся и плачет, утверждая, что не понимает, как с ней такое безобразие могло произойти. Говорит, якобы, затмение случилось в голове. Сейчас кассира сыщики проверяют на полиграфе. До судебного разбирательства она будет находиться на подписке о невыезде", - отметил полковник Горелых.

За присвоение чужих денег в крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ) жительнице Туринска грозит до 10 лет лишения свободы.

Расследование продолжается.