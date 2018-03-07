И сняли скальп.

В 10-м округе Парижа двое неизвестных в масках с саблей и мачете напали на посетителя одного из ресторанов. Инцидент произошел вечером 5 марта, сообщает радиостанция RTL.

Злоумышленники отрубили мужчине руки (одну – полностью, другую – по кисть) и сняли скальп, передает "Уралинформбюро".

Известно, что пострадавший – 35-летний уроженец Шри-Ланки. Он госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

По некоторым данным, причиной нападения могли стать личные счеты.