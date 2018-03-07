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В Красноуральске наркосбытчика отправили за решетку на 16 летСегодня в 09:34

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Сдал покупатель.

Красноуральский горсуд вынес приговор местному жителю, признав его виновным в наркоторговле. Мужчина проведет 16 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По данным следствия, свердловчанин приобрел более 800 граммов героина. Зелье он хранил в своей квартире - в свертках и в пластиковой бутылке. В конце октября 2017 года подсудимый пытался сбыть знакомому полкило наркотика за 250 тысяч рублей. Его задержали с поличным: ранее покупатель заключил досудебное соглашение со следствием и обязан был изобличить наркосбытчика.

"Расследованием данного уголовного дела по факту незаконного сбыта наркотических средств в крупном размере занимались сотрудники Красноуральского отдела полиции. Злоумышленник был задержан сотрудниками уголовного розыска", - добавили в штабе ОМВД по Красноуральску.

Приговор в силу не вступил.

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