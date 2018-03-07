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Ямалец зарезал двоих соседей по коммуналкеСегодня в 10:43

  • Текст

Его задержали.

В Приуральском районе по подозрению в двойном убийстве задержали 48-летнего местного жителя.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, преступление было совершено 6 марта в селе Аксарка. Ямалец зарезал соседей по коммунальной квартире - мужчин 39 и 47 лет. Что послужило причиной расправы, не уточняется.

Подозреваемый явился с повинной. Решается вопрос о его аресте.

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