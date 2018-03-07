Нападал в подъездах.

В суд передано уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Пермского края, подозреваемого в надругательствах над несовершеннолетними.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого СУ СКР, злоумышленник нападал на девочек и мальчиков с 2005-го по 2016 год в разных городах региона. Он поджидал детей в подъездах. Угрожая им расправой, злоумышленник совершал над ними насильственные действия сексуального характера.

Экспертиза показала, что у мужчины имеются множественные расстройства сексуального предпочтения, однако хроническим психическим расстройством он не страдает и может предстать перед судом.