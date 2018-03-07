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Гость зарезал пермяка и продолжил жить в его квартиреСегодня в 12:53

  • Текст

Мужчину сдала свидетельница.

В Пермском крае по обвинению в убийстве арестовали 38-летнего уроженца Уфы.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, мужчина с подругой временно жил в квартире знакомого в микрорайоне Левшино в Перми. Во время совместного застолья 23 февраля, хозяин решил выгнать квартирантов - между мужчинами вспыхнула ссора.

Обвиняемый избил оппонента, связал его проводами, и чета продолжила возлияния. Просьбы пермяка освободить его только распалили злоумышленника, и тот в приступе ярости воткнул нож в шею мужчины. Труп он завернул в покрывало и вынес на балкон, запретив сожительнице рассказывать о случившемся и выходить из дома.

Лишь 2 марта ей удалось покинуть квартиру и сообщить о произошедшем в полицию.

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