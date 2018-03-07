Мужчину сдала свидетельница.

В Пермском крае по обвинению в убийстве арестовали 38-летнего уроженца Уфы.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, мужчина с подругой временно жил в квартире знакомого в микрорайоне Левшино в Перми. Во время совместного застолья 23 февраля, хозяин решил выгнать квартирантов - между мужчинами вспыхнула ссора.

Обвиняемый избил оппонента, связал его проводами, и чета продолжила возлияния. Просьбы пермяка освободить его только распалили злоумышленника, и тот в приступе ярости воткнул нож в шею мужчины. Труп он завернул в покрывало и вынес на балкон, запретив сожительнице рассказывать о случившемся и выходить из дома.

Лишь 2 марта ей удалось покинуть квартиру и сообщить о произошедшем в полицию.