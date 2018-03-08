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Экс-ректора пермской фармакадемии посадили на 4 года07 марта в 14:36

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За хищение 25 миллионов.

Дзержинский райсуд Перми вынес приговор бывшему ректору фармацевтической академии (ПГФА) Татьяне Одеговой и ее соучастнице – учредителю и директору ряда коммерческих организаций. Женщин признали виновными в хищении более 25 миллионов рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Прикамья, Одегова проведет 4 года в колонии общего режима и заплатит 400 тысяч рублей штрафа. Ее подельнице дали 3 года и выписали 300-тысячный штраф.

По версии следствия, в 2009–2014 годах экс-ректор трудоустроила в академию ряд лиц, которые по факту являлись "мертвыми душами". Подсудимая регулярно получала за них зарплату и забирала денежные выплаты, положенные сотрудникам вуза. В общей сложности женщина присвоила более 7,4 миллиона рублей.

Помимо этого, в 2011-м Одегова с соучастницей через аффилированных лиц похитила более 16,6 миллиона рублей, выделенных из федерального бюджета на благоустройство и хозяйственную деятельность.

Ранее по теме:
Экс-ректора пермской фармакадемии будут судить за хищение 25 миллионов

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