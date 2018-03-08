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Дело об избиении тюменца до комы на территории УФСИН дошло до суда07 марта в 15:54

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Обвиняемый - экс-замначальника ведомства.

В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника отдела спецназначения Тюменского УФСИН. Он обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

Резонансная история о получении тяжелых травм 22-летним кандидатом на службу в спецотряде "Град" Владиславом Елфимовым произошла 5 мая 2017 года. Во время учебного спарринга молодой человек получил тяжелую черепно-мозговую травму. Его госпитализировали в состоянии комы. Руководство исправительно учреждения пыталось избежать ответственности и заявляло, что Владислав поскользнулся в душе. Однако эту версию опровергла экспертиза.

Владиславу присвоили первую степень инвалидности.

Следует отметить, что по закону запрещено проводить спарринги при отборе кандидатов в отделы специального назначения. Обвиняемый же проигнорировал это и дал указание провести тренировочный рукопашный бой. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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