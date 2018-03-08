Мать захлебнувшегося на Южном Урале в фекалиях младенца все же призовут к ответу07 марта в 16:11
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С подачи областного прокурора.
Прокурор Челябинской области Александр Кондратьев не согласился с прекращением судом уголовного дела в отношении матери, обвинявшейся в убийстве новорожденного ребенка. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Мертвую девочку в селе Медведево нашли 7 октября. Труп младенца находился в выгребной яме уличного туалета, о чем в полицию сообщил аноним. Следователи быстро нашли мать – местную жительницу, у которой уже есть трое детей. Как заключили эксперты, ребенок родился живым, умер он от асфиксии. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного". Пострадавшей стороной был признан отец ребенка.
Однако 22 января Чебаркульский городской суд прекратил уголовное дело из-за примирения сторон. Как говорится в обосновании решения, обвиняемая "примирилась с потерпевшим, извинилась и загладила причиненный вред".
Прокуратура Чебаркульского района возражала против такого решения суда, однако, что странно, обжаловать его не стала. А вот в вышестоящей инстанции такой исход дела назвали "искажающим саму суть правосудия" и обжаловали его.
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