Подозреваемого задержали.

В ТЦ "Аура" в Сургуте произошло убийство. 10 марта двое посетителей торгового центра поругались, после чего один из них несколько раз ударил ножом своего знакомого. 25-летний мужчина скончался на месте, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югра.

Подозреваемый скрылся, но позже явился с повинной. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.