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Пожилой сургутянин зарезал женуСегодня в 13:00

  • Текст

В пылу ярости.

Вечером 10 марта в югорском селе Локосово (Сургутский район) пенсионер расправился с 64-летней женой. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР, конфликт между супругами разгорелся на бытовой почве. Подозреваемый избил женщину, после чего нанес ей ножевое ранение. Потерпевшая скончалась на месте.

Злоумышленника задержали. Решается вопрос об аресте.

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