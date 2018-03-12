Пожилой сургутянин зарезал женуСегодня в 13:00
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В пылу ярости.
Вечером 10 марта в югорском селе Локосово (Сургутский район) пенсионер расправился с 64-летней женой. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР, конфликт между супругами разгорелся на бытовой почве. Подозреваемый избил женщину, после чего нанес ей ножевое ранение. Потерпевшая скончалась на месте.
Злоумышленника задержали. Решается вопрос об аресте.
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