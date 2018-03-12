Шла по дороге.

9 марта в Кушве на улице Шахтеров 40-летний водитель Volkswagen Passat сбил 17-летнюю девушку, которая шла по дороге ему навстречу. Пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, виновник аварии был пьян.