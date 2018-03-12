В подъезде.

Педофила, который надругался над 8-летней девочкой, ищут в Тюмени.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, преступление было совершено вечером 10 марта в доме на улице Олимпийской. Злоумышленник затащил ребенка в подъезд и совершил "иные действия сексуального характера". С места происшествия он скрылся.

На основании показаний девочки составлен фоторобот. Преступнику на вид 30-35 лет, его рост около 180 сантиметров. Мужчина худощав, у него темные волосы средней длины. В момент совершения преступления он был одет в синие джинсы, удлиненную темную куртку с капюшоном. На ногах у него были темные ботинки.

Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: +7 (904) 491-43-25, 112 или 02.