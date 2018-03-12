×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Тюмени неизвестный надругался над младшеклассницейСегодня в 14:27

  • Текст

В подъезде.

Педофила, который надругался над 8-летней девочкой, ищут в Тюмени.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, преступление было совершено вечером 10 марта в доме на улице Олимпийской. Злоумышленник затащил ребенка в подъезд и совершил "иные действия сексуального характера". С места происшествия он скрылся.

На основании показаний девочки составлен фоторобот. Преступнику на вид 30-35 лет, его рост около 180 сантиметров. Мужчина худощав, у него темные волосы средней длины. В момент совершения преступления он был одет в синие джинсы, удлиненную темную куртку с капюшоном. На ногах у него были темные ботинки.

Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: +7 (904) 491-43-25, 112 или 02.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

С кремлёвской поддержкой?

Все поют, "Большой полет" молчит

Все поют, "Большой полет" молчит

Новиков петь не дает?

Размышления с предвыборным утюгом

Размышления с предвыборным утюгом

О явке и смысле выбора.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×