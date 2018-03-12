И продолжил пить.

В Кургане по подозрению в убийстве задержали 42-летнего мужчину.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, преступление было совершено вечером 8 марта. Подозреваемый выпивал в квартире у товарища в компании малознакомых людей. Он повздорил с незнакомой ему 37-летней женщиной и пырнул ее ножом в живот. После этого мужчина продолжил застолье.

Наутро женщину обнаружили мертвой. Злоумышленник сам вызвал скорую помощь.

Задержанному предъявлено обвинение. Он дал признательные показания. Решается вопрос об аресте.