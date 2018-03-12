И спрятал труп в подвале.

Следователи Магадана возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве сожительницы-инвалида.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, тревогу в середине февраля забила социальный работник - 49-летняя женщина с января 2018 года перестала приходить за пенсией. Полицейские нагрянули в дом убитой. Ее сожитель заявил, что подруга ушла за деньгами и обратно не вернулась.

Сыщики не поверили мужчине, который ранее отбывал наказание в колонии за причинение тяжкого вреда здоровью пропавшей. Они осмотрели дом и обнаружили тело.

По версии следствия, в начале января между сожителями вспыхнул конфликт. Обвиняемый, недовольный тем, что женщина то и дело пропускает рюмку-другую, избил ее, нанеся не менее пяти ударов кулаками по лицу и телу. От полученных травм потерпевшая скончалась. Желая замести следы, агрессор навел в доме порядок, а труп подруги, завернутый в синтетический материал и обмотанный несколькими слоями плотной полимерной пленки, спрятал в подвал. Вход в подвальное помещение он предусмотрительно прикрыл ковром.

Злоумышленник арестован. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.