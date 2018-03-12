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Узбечка "под градусом" ударила мать ножом в шеюСегодня в 16:10

  • Текст

Пожилая женщина скончалась.

Жительницу узбекского города Янгиер подозревают в убийстве родной матери. Правоохранители считают, что ранее судимая дочь в состоянии алкогольного опьянения пырнула пожилую женщину ножом.

Как сообщили "Уралинформбюро" в следственном департаменте при МВД Республики, инцидент произошел 10 марта около 01.00. По предварительным данным, между подозреваемой и потерпевшей вспыхнул скандал: дочь схватилась за нож и ударила мать им в шею. Женщина скончалась на месте.

Нападавшая задержана. Возбуждено уголовное дело.

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