Пожилая женщина скончалась.

Жительницу узбекского города Янгиер подозревают в убийстве родной матери. Правоохранители считают, что ранее судимая дочь в состоянии алкогольного опьянения пырнула пожилую женщину ножом.

Как сообщили "Уралинформбюро" в следственном департаменте при МВД Республики, инцидент произошел 10 марта около 01.00. По предварительным данным, между подозреваемой и потерпевшей вспыхнул скандал: дочь схватилась за нож и ударила мать им в шею. Женщина скончалась на месте.

Нападавшая задержана. Возбуждено уголовное дело.