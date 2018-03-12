Его ждет суд.

В суд направлено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Березовского района, обвиняемого в убийстве.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, преступление было совершено в октябре 2017 года. Обвиняемый в компании приятелей отмечал рождение сына. Во время застолья он поссорился с 33-летним гостем. В приступе ярости злоумышленник ударил оппонента кружкой по голове, а затем нанес несколько ножевых ранений.

Пострадавшего госпитализировали, спасти его не удалось.