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Пермяк отметил рождение сына убийствомСегодня в 16:52

  • Текст

Его ждет суд.

В суд направлено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Березовского района, обвиняемого в убийстве.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, преступление было совершено в октябре 2017 года. Обвиняемый в компании приятелей отмечал рождение сына. Во время застолья он поссорился с 33-летним гостем. В приступе ярости злоумышленник ударил оппонента кружкой по голове, а затем нанес несколько ножевых ранений.

Пострадавшего госпитализировали, спасти его не удалось.

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