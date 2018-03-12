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Казахстанец забил любовника молотком Сегодня в 17:53

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После свидания.

В "Новой Москве" задержали мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве ветеринарного хирурга. Злоумышленником оказался 35-летний любовник "звериного врача", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе столичного СКР.

Днем 8 марта в одной из квартир Новофедоровского поселения нашли накрытый одеялом труп 47-летнего ветеринара. Лицо мужчины было изуродовано ударами. По сведениям агентства новостей "Москва", рядом с телом лежал использованный презерватив.

Через два дня следователи задержали обвиняемого, который оказался гражданином Казахстана. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что в пылу ссоры много раз ударил "друга" молотком по голове.

Иностранцу предъявлено обвинение. Следствие ходатайствует о заключении злоумышленника под стражу.

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