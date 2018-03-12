Напавших на охранников Красноуральского химзавода отправили за решеткуСегодня в 17:45
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Дали от 6,5 до 10,5 лет.
Красноуральский горсуд вынес приговор четверым местным жителям, которые напали на сторожей бывшего химзавода. Мужчин отправили в колонии строгого и особого режима на срок от 6,5 до 10,5 лет. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Преступление было совершено в ночь на 13 января 2017 года. Подсудимые с огнестрельным оружием пытались проникнуть на территорию предприятия и ранили троих ЧОПовцев. Пострадавших доставили в больницу. Двоих прооперировали. Было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью".
В ходе расследования выяснилось, что злоумышленники наведались на химзавод не впервые. В декабре 2016 года они пытались похитить с предприятия металлолом, но встретили отпор охраны. Через месяц, выпив для храбрости, злоумышленники пришли отомстить за провал.
Всего в нападении участвовали пятеро молодых людей. По словам руководителя пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, в числе нападавших были и ранее судимые мужчины.
"Среди задержанных есть гражданин Решетников, более известный в определенных кругах по прозвищу "Цыган". Есть рецидивист Осадчук, ранее неоднократно судимый за кражи и угоны. Последний приговор суда он отбывал в ИК-51 Нижнего Тагила, откуда освободился в 2012 году. Есть гражданин Дронов, который более 9 лет провел в новолялинской ИК-54 за кражи, угоны, тяжкий вред здоровью со смертельным исходом и изнасилование", - отметил В.Горелых.
В отношении одного из нападавших уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон.
Приговор остальным в силу пока не вступил.
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