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Житель Кировской области 9 лет насиловал детей-инвалидовСегодня в 18:29

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Его жертвами стали пять мальчиков.

Житель Кировской области на протяжении девяти лет - с 2008-го по 2017 год - насиловал воспитанников школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего было выявлено 11 подобных эпизодов в отношении пяти мальчиков, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

Как выяснили следователи, подозреваемый заманивал воспитанников интерната к себе деньгами и сигаретами, а также систематически распивал с ними спиртное.

42-летнему мужчине предъявлено обвинение в сексуальном насилии (по п."а" и "в" ч.3 ст.132 УК РФ), спаивании подростков (ч.1 ст.151) и сбыте опасных для жизни товаров (п."а" ч.2 ст.238). Суда он дожидается под стражей.

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