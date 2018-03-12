На 6 лет.

12 марта 2018 года Кировский райсуд уральской столицы вынес приговор Сергею Бойко - одному из фигурантов громкого дела о "черных риэлторах".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, с января 2010 по декабрь 2015 года банда, в состав которой входил С.Бойко, под предлогом займов под залог недвижимости обманом завладела жильем как минимум 11 человек. Общая сумма ущерба превысила 26 миллионов рублей.

Клиентов участники ОПГ искали у автоломбардов и заключали с ними фиктивные договоры займа или залога. Затем жилье продавали третьим лицам.

Ближайшие шесть лет С.Бойко проведет в колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

Предводитель ОПГ Максим Бортников находится в розыске.