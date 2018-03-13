Возбуждено дело.

По факту ДТП с каретой скорой помощи в Перми возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Виновника аварии разыскали и задержали. Им оказался 24-летний молодой человек, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

ДТП произошло ранним утром 12 марта. На перекрестке Ленина - Кирсанова Lada Vesta без номеров вылетела на красный и протаранила неотложку. Виновник аварии бросил машину и сбежал.

Пострадали шесть человек: водитель и трое пассажиров скорой, а также два пассажира легковушки. Они госпитализированы.



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