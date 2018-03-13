Его объявили в федеральный розыск.

В центре Санкт-Петербурга уроженец Казахстана пытался зарезать бывшую подругу. Видеозапись нападения, совершенного 8 февраля 2018 года у дома №1 по улице Восстания, появилась в Сети только сейчас.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, ссора между молодыми людьми возникла внезапно. В пылу ярости 21-летний парень пырнул 19-летнюю девушку ножом в шею.

После нападения агрессор убежал с места преступления, а пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сейчас она находится в медикаментозной коме.

Оперативники сумели установить личность нападавшего, им оказался казахстанец Александр Махметов. Ему заочно предъявили обвинение в покушении на убийство, а затем объявили в федеральный розыск.

По сведениям "Комсомольской правды", агрессор и жертва ранее встречались, но отношения не ладились. Издание цитирует близких пострадавшей, которые называют мужчину "совершенно неадекватным".