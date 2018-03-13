×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Казахстанец пытался зарезать подругу в центре Санкт-Петербурга (ВИДЕО 18+)Сегодня в 10:39

  • Текст

Его объявили в федеральный розыск.

В центре Санкт-Петербурга уроженец Казахстана пытался зарезать бывшую подругу. Видеозапись нападения, совершенного 8 февраля 2018 года у дома №1 по улице Восстания, появилась в Сети только сейчас.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, ссора между молодыми людьми возникла внезапно. В пылу ярости 21-летний парень пырнул 19-летнюю девушку ножом в шею.

После нападения агрессор убежал с места преступления, а пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сейчас она находится в медикаментозной коме.

Оперативники сумели установить личность нападавшего, им оказался казахстанец Александр Махметов. Ему заочно предъявили обвинение в покушении на убийство, а затем объявили в федеральный розыск.

По сведениям "Комсомольской правды", агрессор и жертва ранее встречались, но отношения не ладились. Издание цитирует близких пострадавшей, которые называют мужчину "совершенно неадекватным".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

С кремлёвской поддержкой?

Все поют, "Большой полет" молчит

Все поют, "Большой полет" молчит

Новиков петь не дает?

Размышления с предвыборным утюгом

Размышления с предвыборным утюгом

О явке и смысле выбора.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×