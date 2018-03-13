С множеством ножевых ран.



В подвале одного из домов в Темиртау (Казахстан) в застывшем бетоне нашли труп со множеством ножевых ран. Позже была установлена личность погибшего. Им оказался пропавший без вести больше двух месяцев назад местный житель, передает "Уралинформбюро".

1 января 2018 года около 07.00 погибший выехал на такси из Темиртау в Караганду и исчез. Труп мужчины был найден еще 28 февраля, однако в правоохранительных органах подтвердили факт только сейчас, пишет Tengrinews.kz.

Проводится досудебное расследование по факту убийства, подозреваемые установлены, отметили в пресс-службе ДВД Карагандинской области.