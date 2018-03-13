×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Пропавшего без вести казахстанца нашли забетонированным в подвалеСегодня в 11:13

  • Текст

С множеством ножевых ран.

В подвале одного из домов в Темиртау (Казахстан) в застывшем бетоне нашли труп со множеством ножевых ран. Позже была установлена личность погибшего. Им оказался пропавший без вести больше двух месяцев назад местный житель, передает "Уралинформбюро".

1 января 2018 года около 07.00 погибший выехал на такси из Темиртау в Караганду и исчез. Труп мужчины был найден еще 28 февраля, однако в правоохранительных органах подтвердили факт только сейчас, пишет Tengrinews.kz.

Проводится досудебное расследование по факту убийства, подозреваемые установлены, отметили в пресс-службе ДВД Карагандинской области.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

С кремлёвской поддержкой?

Все поют, "Большой полет" молчит

Все поют, "Большой полет" молчит

Новиков петь не дает?

Размышления с предвыборным утюгом

Размышления с предвыборным утюгом

О явке и смысле выбора.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×