Был под алкоголем и наркотиками.

В суд передано уголовное дело в отношении 27-летнего жителя поселка Арти. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, преступление было совершено в ночь на 22 декабря 2017 года в доме на улице Волочнева. Молодой человек находился под действием алкоголя и наркотиков. Он повздорил со знакомым и жестоко избил его металлической клюкой. Через некоторое время потерпевший скончался.

Следует отметить, что обвиняемый ранее был судим.