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Нефтеюганец проходил мимо гаража и украл егоСегодня в 11:30

  • Текст

Ради еды и выпивки.

В Нефтеюганске задержали 30-летнего местного жителя, похитившего металлический гараж. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского УМВД, злоумышленник проходил мимо гаражного кооператива и сфотографировал один из боксов. Затем он распространил объявление о его продаже за 40 тысяч рублей. Потенциальный покупатель появился спустя два часа. Подозреваемый сменил в гараже замки и отдал ему ключи. На полученные деньги мужчина купил алкоголь и еду.

Новый "владелец" демонтировал бокс и сдал его в пункт приема металлолома. Истинный же хозяин вскоре нашел вместо гаража только пустое место.

Подозреваемый заключен под стражу. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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