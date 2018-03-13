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Избившего сожительницу до смерти зауральца отдали под судСегодня в 13:13

  • Текст

Он не раз грозил подруге убийством.

Дело 54-летнего жителя Каргапольского района, обвиняемого в избиении подруги до смерти и угрозе ей убийством, передано в суд.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, преступление было совершено утром 15 января 2018 года в поселке Майском. Пьяный обвиняемый вез на санках 66-летнюю сожительницу. По дороге он избил женщину из неприязни, затем затащил ее в дом и лег спать. Спустя некоторое время пенсионерка скончалась.

В ходе расследования установлено, что несколькими неделями ранее сожитель "отходил" женщину стулом и угрожал ей убийством.

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