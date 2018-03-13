В Тюмени за контрабанду героина будут судить таджикаСегодня в 13:49
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Ему грозит пожизненное.
В Тюменский облсуд направлено уголовное дело в отношении 38-летнего гражданина Таджикистана. Он обвиняется в контрабанде героина, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.
Как следует из материалов дела, 21 ноября 2017 года мужчина пересек казахстанско-российскую границу на своем Hyundai Starex. Его задержали полицейские, которым стало известно о перевозимом наркотике.
При первоначальном осмотре авто зелье не нашли. Порошок удалось обнаружить только на следующий день, когда иномарку доставили в Ишим на станцию техобслуживания. 7 килограммов героина были спрятаны в дисках колес.
Подсудимому грозит пожизненное лишение свободы.
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