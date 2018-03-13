Ему предъявили обвинение.

В Тюмени по подозрению в надругательстве над 8-летней девочкой задержали 20-летнего местного жителя. Ему предъявили обвинение, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

Преступление было совершено вечером 10 марта. Молодой человек затащил младшеклассницу в подъезд дома №51 на улице Олимпийской и совершил "иные действия сексуального характера". С места происшествия он скрылся.

В настоящее время решается вопрос об аресте злоумышленника.

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