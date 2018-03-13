В тайне от посторонних.

В Алма-Ате (Казахстан) начинается процесс по делу о жестокой расправе над тремя женщинами. "Букет" статей, вменяемых подсудимому, обширен: убийство с особой жестокостью из корыстных побуждений, покушение на убийство, насильственные действия сексуального характера, изнасилование, разбой и умышленное повреждение чужого имущества, совершенное общеопасным способом, сообщает Tengrinews.kz

Как ранее писало "Уралинформбюро", в ночь на 7 декабря 2017 года подсудимый завел случайную девушку в теплотрассу, чтобы изнасиловать. Однако удовлетворить желания у него не вышло. Тогда он осколком стекла ранил жертву в горло, задев артерию, а после сбежал.

Чуть позже он сам позвонил в полицию и сообщил, что у теплотрассы лежит окровавленная девушка. Когда правоохранители с медиками прибыли на место, помочь ей было уже нельзя.

"По горячим следам" вышли на вероятного злоумышленника. На допросе он признался сразу в трех убийствах. Оказалось, что ранее задержанный изрезал ножом двух собутыльниц и поджег дом, чтобы скрыть улики.

Разбирательство будет проходить в закрытом режиме.



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