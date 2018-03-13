×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Убил трех женщин и поджег дом: в Казахстане судят душегубаСегодня в 16:24

В тайне от посторонних.

В Алма-Ате (Казахстан) начинается процесс по делу о жестокой расправе над тремя женщинами. "Букет" статей, вменяемых подсудимому, обширен: убийство с особой жестокостью из корыстных побуждений, покушение на убийство, насильственные действия сексуального характера, изнасилование, разбой и умышленное повреждение чужого имущества, совершенное общеопасным способом, сообщает Tengrinews.kz

Как ранее писало "Уралинформбюро", в ночь на 7 декабря 2017 года подсудимый завел случайную девушку в теплотрассу, чтобы изнасиловать. Однако удовлетворить желания у него не вышло. Тогда он осколком стекла ранил жертву в горло, задев артерию, а после сбежал.

Чуть позже он сам позвонил в полицию и сообщил, что у теплотрассы лежит окровавленная девушка. Когда правоохранители с медиками прибыли на место, помочь ей было уже нельзя.

"По горячим следам" вышли на вероятного злоумышленника. На допросе он признался сразу в трех убийствах. Оказалось, что ранее задержанный изрезал ножом двух собутыльниц и поджег дом, чтобы скрыть улики.

Разбирательство будет проходить в закрытом режиме.

Ранее по теме:
Житель Алма-Аты признался в убийстве трех женщин
Потрошитель из Алма-Аты зарезал двух женщин

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
ась? Сегодня в 16:39

казахи тоже с ума съезжают помаленьку?

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

С кремлёвской поддержкой?

Все поют, "Большой полет" молчит

Все поют, "Большой полет" молчит

Новиков петь не дает?

Размышления с предвыборным утюгом

Размышления с предвыборным утюгом

О явке и смысле выбора.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×