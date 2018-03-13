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Полицейского-вымогателя отдали под суд в ЕкатеринбургеСегодня в 16:27

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Он требовал деньги за возврат контрафакта.

В Октябрьский райсуд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении бывшего участкового уполномоченного отдела полиции №7 городского УМВД. Он обвиняется в получении взятки через посредника, в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, в декабре 2016 года полицейский во время проверки деятельности индивидуального предпринимателя изъял контрафактный алкоголь. За возвращение продукции он потребовал у бизнесвумен 300 тысяч рублей.

Предпринимательница обратилась в правоохранительные органы. Силовика задержали в январе 2017 года - после того, как ему на карту поступила часть взятки.

"Выявили нерадивого сотрудника полиции сыщики подразделения собственной безопасности регионального полицейского главка. Участковый из системы МВД был уволен по отрицательным мотивам, а его непосредственный руководитель за упущение в работе по антикоррупционной составляющей с личным составом – привлечен к строгой дисциплинарной ответственности", – сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

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