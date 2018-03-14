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Тюменец сел на 9 лет за надругательство над тремя девочками13 марта в 18:25

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Под предлогом игры на гитаре.

13 марта Калининский райсуд Тюмени вынес приговор 67-летнему местному жителю, признав его виновным в надругательстве над тремя школьницами. Мужчина проведет 9 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.

По данным следствия, мужчина совершал преступления с 2013-го по 2016 годы. В разное время он познакомился на улице с тремя девочками 2000, 2004 и 2005 годов рождения. Под надуманными предлогами (научить играть на гитаре или показать спортивные приемы) он приглашал школьниц к себе домой, где совершал действия сексуального характера.

Ранее по теме:
Тюменца будут судить за надругательство над тремя школьницами

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