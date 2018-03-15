Африканская чума усадила директора тюменского ветцентра на судебную скамью13 марта в 19:07
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Руководителя подозревают в халатности.
Директор Исетского межрайонного центра ветеринарии, допустивший распространение африканской чумы в Тюменской области, предстанет перед судом.
По версии следствия, руководитель ведомства проявил халатность - зная о падеже свиней на ферме в селе Шорохово, своевременно не выявил характерные для заболевания признаки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры.
За подобное нарушение директору Исетского ветцентра "светят" обязательные либо исправительные работы. В качестве наказания также может быть выписан штраф.
Очаг африканской чумы среди свиней был выявлен в ООО "Комплекс", расположенном в селе Шорохово Исетского района, 10 ноября 2017 года. После этого в муниципалитете был введен особый режим. Из-за разгула заразы в хозяйстве было уничтожено 16 000 свиней. Было ликвидировано и все свиное поголовье в личных подворьях, расположенных в радиусе пяти километров от Шорохово.
Позже выяснилось, что причиной появления африканской чумы стало нарушение ветеринарных и санитарных правил. Распространителем смертельной заразы оказалось само ООО "Комплекс".
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