Будучи подшофе.

Байкаловский районный суд вынес приговор 66-летней местной жительнице. Ее признали виновной в убийстве 42-летней дочери. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры, за совершенное преступление женщина проведет 8 лет в колонии общего режима.

По версии следствия, 13 августа 2017 года осужденная вместе с дочерью и двумя мужчинами выпивала спиртное в своем доме в селе Елань. В какой-то момент на почве ревности между женщинами вспыхнула ссора. Мать схватилась за нож. Сначала отрезала дочери клок волос, а затем нанесла не менее 8 ударов холодным оружием в область спины. От полученных ранений 42-летняя женщина скончалась.

"Пока мать наносила удары, дочь просила прекратить издевательства, но та не реагировала, так как была пьяна", - добавили в ведомстве.

После убийства подсудимая продолжила гулянку. Сотрудников полиции и бригаду скорой медицинской помощи вызвал один из присутствовавших в доме мужчин.