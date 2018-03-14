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Тоболяк расчленил сына и разбросал останки по городуСегодня в 11:17

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А после обратился в полицию.

58-летнему жителю Тобольска предъявили обвинение в убийстве сына. Его заключили под домашний арест.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, преступление было совершено еще 20 августа 2017 года. Обвиняемый повздорил с 33-летним сыном и забил его обухом топора. Затем он расчленил тело и скрыл останки на территории города.

Спустя 4 дня злоумышленник обратился в полицию с заявлением об исчезновении сына. В ходе расследования уголовного дела удалось установить причастность мужчины к убийству.

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